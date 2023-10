WRC, Cyril Abiteboul descontente: “eliminar os erros e melhorar a performance” | AutoSport

Depois de Andrea Adamo, a Hyundai MotorSport teve um período transitório na liderança da equipa Julien Moncet, mas agora com Cyril Abiteboul as ‘tropas’ andam bem mais ‘certinhas’ pois o estilo de Abiteboul é bem mais duro, e quando os seus pilotos ‘borram a pintura’ como sucedeu agora no Chile, o francês não deixa nada por dizer.

Quando foi conhecido o vídeo do abandono de Teemu Suninen no Rali do Chile, à primeira vista parecia uma quebra da suspensão após o salto, mas imagens mais claras mostram que o finlandês bateu numa pedra e isso é que levou à quebra da suspensão.

Cyril Abiteboul tinha dito que não existiriam ordens de equipa apesar de Teemu Suninen e Thierry Neuville estarem separados por poucos segundos e com ambos carros no pódio provisório, e acabou por ser a Toyota a beneficiar da posição e dos pontos. E Abiteboul não ficou contente. Teemu Suninen pediu desculpas, mas o seu chefe de equipa não ficou nada contente: “Lamento muito em nome de toda a equipa, pois não conseguimos o pódio. Esperamos poder compensar isso no Rally da Europa Central”, disse.

Já Abiteboul: “O Thierry e o Teemu pilotaram bem, a equipa tomou boas decisões mas também tivemos desilusões quando o Esapekka se despistou no início e o Teemu no fim do rali. Agora o mais importante é eliminar erros e melhorar o nosso nível de performance.”