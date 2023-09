WRC, Cyril Abiteboul: “desapontados com o resultado geral do fim de semana” | AutoSport

A Hyundai Motorsport terminou o exigente no Rali da Acrópole com Dani Sordo e Cándido Carrera a terminarem em terceiro lugar, um resultado agridoce, pois a Hyundai Shell World Rally Team foi uma verdadeira candidata à vitória. A equipa parecia estar no bom caminho para defender com sucesso a sua fantástica vitória de 2022 antes do abandono de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe da liderança no sábado.

Sordo/Carrera continuaram a sua luta renhida com Elfyn Evans desde sábado e apesar de terem perdido o segundo lugar na primeira especial de domingo, PE13 Tarzan, os espanhóis responderam enfaticamente na SS14 Grammeni 1. Uma vitória na etapa reduziu a diferença para apenas 2,7 segundos a caminho da Power Stage onde a dupla tentou de tudo para recuperar a posição, mas acabou por ter de se contentar com o terceiro lugar.

Esapekka Lappi e Janne Ferm foram quintos. Não se repetiram os problemas que os prejudicaram no início do rali. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe regressaram no domingo para enfrentar as últimas três especiais, numa tentativa de recuperar alguns pontos para o campeonato, mas o resultado final não reflete o ritmo e o desempenho da equipa do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid #11, que estava na liderança do evento antes do seu abandono.

Para o Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “Queríamos garantir que terminávamos esta prova no pódio, o que o Dani e o Cándido conseguiram, mas estamos todos um pouco desapontados com o resultado geral do fim de semana. Toda a equipa queria fazer um bom resultado no Rali da Acrópole, especialmente porque foi o melhor resultado da época em 2022, e todos nós queríamos repetir esse sucesso. Ainda assim, demonstrámos que o carro estava a funcionar, que a equipa estava bem preparada e que as tripulações estavam muito motivadas. Tal como outros concorrentes neste fim de semana, tropeçámos em alguns dos desafios específicos deste rali e precisamos de avaliar até que ponto podem ser evitados no futuro.

Agora vamos concentrar os nossos esforços na luta pelas vitórias nos últimos eventos da época.

Todos os elementos da equipa sabem que estamos numa curva de aprendizagem acentuada e que, para nos sairmos bem no próximo ano, temos de nos esforçar tanto quanto nesta época.”