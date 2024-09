WRC, Cyril Abiteboul deixa aviso: “muita cautela” e “toda a concentração”

O Chefe da equipa Hyundai, Cyril Abiteboul é experiente o suficiente para saber que apesar do avanço nos campeonatos da Hyundai face à Toyota, Pilotos e Construtores, é bom, mas nada está ganho já que faltam três provas para o fim da época.

A Hyundai tem dois pilotos na frente da tabela de pilotos, separados por 34 pontos, e nos Construtores, 35 pontos de avanço. São significativos, mas de modo nenhum, decisivos.

E por isso Abiteboul diz as palavras certas: “A equipa WRC da Hyundai tem uma oportunidade fantástica de recuperar o campeonato dos construtores no Campeonato do Mundo de Ralis pela primeira vez desde 2020. Abordamos o Rali do Chile com otimismo, com ímpeto, mas também com muita cautela”, diz Abiteboul, avisando para a equipa não perder a concentração nas provas finais da época.

Seja como for, a Hyundai pode simplesmente gerir, mas os resultados deste fim de semana são importantes para definir muita coisa.