WRC: Cyril Abiteboul considera que realização do Rali da Grécia não deve agravar situação das populações | AutoSport

O WRC enfrenta um cenário complicado para poder realizar o Rali da Grécia, depois do cancelamento do ‘shakedown’ desta manhã por causa da tempestade Daniel. Apesar de haver confiança generalizada que a prova do mundial pode avançar de forma segura, uma vez que se prevê a melhoria do estado do tempo, o responsável da Hyundai, Cyril Abiteboul, avisa que a realização do rali não deve sobrecarregar as autoridades locais que prestam assistência à população muito afetada com esta situação.

A organização mantém-se atenta ao evoluir das condições meteorológicas e garante que a segurança da prova está em primeiro lugar em relação à decisão que tomarem. Prevê-se que o bom tempo regresse a Lamia, área do quartel-general do Rali da Acrópole, no sábado, mas hoje ainda está agendada a Super Especial.

“Estamos divididos entre o honrar a obrigação e o facto de ter havido um grande esforço do organizador e do próprio país para organizar um rali”, disse Abiteboul ao Motorsport.com sobre esta situação. “Também temos de respeitar o facto de termos aqui uma comunidade que está a enfrentar uma situação adversa e que também precisa do apoio das autoridades, da polícia, etc., para garantir a segurança dos civis. Não queremos piorar a situação, é importante que toda a gente esteja em segurança”.

Com os reconhecimentos muito afetados, existindo troços que não permitiram a passagem dos concorrentes, o responsável da Hyundai acrescenta que “os carros são capazes de lidar com a situação. Foram construídos para serem resistentes. O último fator são os pilotos, estamos a tentar encontrar uma solução e estamos a trabalhar com a FIA para encontrar uma forma de ter acesso às últimas informações de uma forma totalmente legal”.