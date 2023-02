WRC: Cyril Abiteboul começa a fazer mudanças na Hyundai Motorsport | AutoSport

O Rali de Monte Carlo serviu para Cyril Abiteboul, novo Chefe da Hyundai MotorSport perceber melhor as necessidades da equipa, e, trazendo com ele a experiência da Fórmula 1, já tem ideias para colocar em prática.

Como se sabe, na F1 qualquer pormenor faz diferença, num desporto tecnicamente muito evoluído e super competitivo, todos os pequenos detalhes foram sempre melhorados e sendo verdade que são dois ecossistemas completamente diferentes, há denominadores comuns, e pelos vistos a comunicação é um deles, já que um dos principais objetivos iniciais da Abiteboul é melhorar a forma como a equipa comunica, pilotos, engenheiros, mecânicos e que tudo gere, ele próprio: “Há pequenas mudanças aqui e ali e a forma como fazemos as coisas e a forma como nos envolvemos e comunicamos e a estrutura do processo de tomada de decisões. É aí que a Fórmula 1 é impressionante com a sua cadeia de comando e a quantidade de informação que temos de digerir em muito pouco tempo. Penso que aqui é um pouco diferente, mas há algumas coisas que podemos transferir da F1 para este mundo. Vai ser um processo interativo e a partir daí vamos levá-lo a cabo”, disse Abiteboul ao MotorSport.com. Outro ponto em que insiste: “precisamos de ser mais fortes do ponto de vista da engenharia”, disse.