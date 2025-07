WRC, Cyril Abiteboul: “Alcançámos um grande número dos nossos objetivos”

Para o líder da equipa, Cyril Abiteboul: “No geral, foi um fim de semana positivo para a equipa. Alcançámos um grande número dos nossos objetivos: o Ott assumiu a liderança do campeonato, reduzimos a nossa desvantagem para a Toyota na classificação de construtores e o Thierry terminou novamente nas posições de pódio. Neste fim de semana, conseguimos realmente demonstrar os avanços que fizemos com o carro. Estamos a seguir na direção certa, mas ainda há algumas coisas que precisamos de fazer nas próximas semanas para garantir que o ímpeto se mantém connosco e que não perdemos de vista o que precisamos de alcançar. Por fim, parabéns ao Oliver; é uma forma notável de assinalar o seu regresso ao programa Rally1.”

Este resultado teve um impacto significativo nas classificações do campeonato. Ott Tänak ascendeu à liderança do campeonato de pilotos, enquanto a Hyundai Shell Mobis World Rally Team conseguiu reduzir a desvantagem face à Toyota na tabela de construtores, cumprindo assim os objetivos definidos para o fim de semana.

A Hyundai Motorsport celebrou um fim de semana de sucesso no Rali da Estónia, a oitava prova do WRC 2025, ao conquistar o seu terceiro pódio duplo do ano. Ott Tänak e Martin Järveoja garantiram o segundo lugar, enquanto Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe alcançaram o terceiro, permitindo a Tänak assumir a liderança do campeonato de pilotos e à equipa reduzir a diferença na classificação de construtores.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros