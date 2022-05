WRC, Craig Breen: vários testes em terra na M-Sport dão “confiança extra” para o Rali de Portugal | AutoSport

Quem o viu passar Craig Breen nos recentes testes que realizou antes do Rali de Portugal ficou a perceber que o irlandês está confiante que a sua época do WRc vai melhorar significativamente para lá do pódio que conseguiu no Ral ide Monte Carlo, a que se seguiu um resultado muito mau na Suécia e um quarto lugar na Croácia.

Breen é terceiro no campeonato, mas acredita que o facto de já ter testado muito o Ford Puma Rally1 em pisos de terra lhe dará uma vantagem no Rali de Portugal.

A prova portuguesa é como se sabe a primeira de terra no Mundial de Ralis deste ano, e poucos pilotos virão para Portugal com o tipo de experiência de superfície solta de um carro de Rally1 como a que o irlandês tem desfrutado.

Quando assinou pela M-Sport Ford no ano passado, Breen saiu imediatamente da Hyundai Motorsport e sacrificou o final da temporada 2021 em favor de conhecer o Puma e por isso espera agora frutos disso mesmo: “fizemos uma boa parte dos testes do carro em piso de terra tanto em Espanha como em Greystoke e agora este teste pré-evento em Portugal. Desse lado, penso que estamos bem preparados. Temos uma boa ideia do que podemos esperar do carro em terra e estou ansioso por isso”, disse o piloto que tem como handicap o facto de não disputar o Rali de Portuga desde 2018: “Já fiz dois Rali de Portugal no norte, fiz os reconhecimentos no ano passado, por isso conheço a maioria dos troços, mas não é a mesma coisa que competir”, disse Breen, que está confiante: “é sempre um bom evento, e é bom começar agora com a época de terra. O intervalo entre a Suécia e a Croácia foi um pouco longo, estou ansioso por fazer alguns eventos agora de seguida”, disse o piloto que teve um rali ‘assim-assim’ na Croácia: não senti bem a confiança para andar absolutamente a fundo, esperemos que possamos corrigir isso em Portugal”, finalizou.