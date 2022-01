WRC, Craig Breen: “um pódio no rali mais difícil do ano, estou encantado” | AutoSport

Craig Breen foi terceiro na sua estreia com a M-Sport/Ford. Na prática, foi o melhor entre os pilotos que vão disputar todo o campeonato.

Craig, como te sentes?

“Foi um bom fim-de-semana, ainda é um pouco surreal estar aqui sentado a partilhar um pódio com estes ‘gajos’, mas espero que não volte a acontecer! Se eles não aqui estivessem , tinha ganho o rali! É realmente incrível, partilhamos 17 títulos mundiais entre os três (muitos risos). E 16 vitórias no Monte Carlo. É um pódio realmente de alto nível. Eu sabia, antes do início, que seria difícil para mim. Não faço o evento há quatro ou cinco anos, e era a minha quarta vez aqui. Para sair daqui com um pódio no rali mais difícil do ano, estou encantado. Isto deve-se principalmente à equipa, fizeram um trabalho espantoso, deram-nos todas as ferramentas para o realizar. Eu e Paul aprendemos com cada quilómetro”.

Com que rapidez se adaptaram ao carro?

“Adaptei-me, provavelmente, muito lentamente, mas essa é a minha natureza, dou passos de bebé até lá chegar, e no final do rali já estava muito mais confiante. Provavelmente não tendo o dia de teste completo, cometi alguns erros de afinação e foi apenas no sábado de manhã que estes foram retificados. Depois pude crescer e no final funcionou perfeitamente.”

E agora na Suécia?

“Vai ser um rali diferente, na Suécia. Ter programas parciais no passado foi bastante agradável, partia de trás, depois era aguentar o resto do fim-de-semana. Mas o Kalle ganhar a Power Stage significou que não vou abrir a estrada, mas vou estar perto da frente. Na verdade, estou realmente ansioso pelo evento e ver o que podemos fazer. Pela primeira vez na vida, estou a fazer um campeonato completo e todos estes pontos são agora valiosos.”