WRC, Craig Breen: “precisava disto para mim próprio…” | AutoSport

Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos classificados, um bom resultado que ajuda bastante na confiança que o piloto precisa de recuperar depois de um ano muito mau com a M-Sport/Ford em 2022.

Craig, segunda posição! Vimos chegar uma ordem de equipa e penalizaste com um minuto de atraso. Mas tudo se virou na Power Stage. Até que ponto está feliz pela segunda posição?

“Não era essa a intenção, tomámos uma decisão como equipa antes disso, para dar ao Thierry a melhor oportunidade possível de ter o segundo lugar. Obviamente, é uma parte importante do projeto este ano que o Thierry tenha uma boa hipótese no campeonato de pilotos. Foi o que foi, não era obviamente a minha intenção. Não temos informação no carro de como ele se estava a sair no troço. Só tinha seis segundos para o Kalle atrás e tentar compreender o que é estar no ritmo e perder seis segundos na Power Stage dessa forma é impossível. Foi o que foi, infelizmente.”

Lideraste o rali, foste segundo, caíste para terceiro a certa altura. Foi um rali incrível neste teu primeiro regresso à WRC nesta época?

“Sim, é agradável. Honestamente, eu precisava disto para mim próprio. Foram um par de meses, basicamente uma época, não vou dizer que perdi a confiança, mas com certeza que foi difícil manter a crença o tempo todo. Mas para este fim-de-semana estar a lutar na frente, logo na sexta-feira foi ótimo, mas ainda havia algumas dúvidas quanto à nossa posição na estrada. Por mais que todos os outros a questionassem, eu próprio também a questionava. Até estar em igualdade de condições com os meus concorrentes não se pode realmente ter a certeza. Mas para continuar a acelerar no sábado e hoje, temos de estar realmente felizes. Agora só me deixa com fome de futuro.”

E quando é que é o próximo?

“Bem, agora vou correr com os meus amigos portugueses durante algum tempo. Acho que tenho duas provas em Portugal antes de voltar ao campeonato do mundo. Fizemos tudo o que pudemos este fim-de-semana para voltar a ganhar o nosso lugar na equipa. É claro que o México é o próximo. Se não fosse o Dani [Sordo] ao México ele iria chorar, é como se fosse a sua segunda casa! Com certeza ele terá lá uma boa posição na estrada num rali que conhece muito bem e esperemos que possa trazer de volta alguns pontos também lá. Ele tem agora um pouco de pressão, por isso tem de cumprir!

Qual é o objetivo para a tua próxima prova do ERC (Rali Serras de Fafe)?

“Comer muitas tartes, beber bom vinho tinto e apanhar um pouco de sol! E claro, se conseguirmos ganhar o campeonato, seria um bónus…”