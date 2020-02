WRC, Craig Breen: “Não estou feliz…”

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) terminaram o Rali da Suécia em sétimo, nunca mostrando ritmo para fazer muito melhor. Exceção feita a uma super especial, nunca conseguiram melhor que um sexto posto em troços cronometrados. O facto do rali ter sido muito mais curto não ajudou nada a quem está com falta de ritmo. Um Rali da Suécia atípico também não ajudou nada, já que a sua posição na estrada seria perfeita no primeiro dia caso tivéssemos uma prova ‘normal’, com muita neve: “Fizemos o trabalho que nos foi pedido, mas não estou feliz com a forma como tudo se desenrolou. Queria ter estado mais perto, mas foi um rali estranho “, disse.

É verdade que Sébastien Loeb não esteve bem no Rali de Monte Carlo, Andrea Adamo foi rápido a agir, mas se a ideia era boa, ter um piloto híper motivado que desse tudo o que tinha, o tiro saiu-lhe pela culatra, já que a prova não era a ideal para um piloto que já não corria no WRC desde o Rali da Grã-Bretanha, a 6 de outubro do ano passado. É muito tempo, hoje em dia, no WRC. Para já desconhece-se quando Breen poderá voltar a uma prova do WRC, tendo na sua agenda correr pela Hyundai no ERC com pneus MRF.