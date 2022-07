WRC, Craig Breen: “já estivemos demasiadas vezes no lado mau da sorte” | AutoSport

Craig Breen permanece firme depois da sua (mais uma) desilusão na Estónia. É verdade que teve muito azar no sucedido, pois o que poderia ter sido um pequeno erro que lhe iria custar apenas cerca de uma dezena de segundos redundou num abandono.

Depois do ‘piloto líder’ da M-Sport Ford ter terminado em segundo lugar nas estradas super rápidas daquele país do Báltico em 2020 e 2021, com a Hyundai Motorsport, esta era daquelas provas em que se esperava que pudesse brilhar.

Mas não foi nada disso que sucedeu…

Ainda assim, esse objetivo teve um início perfeito quando ganhou o troço de quinta-feira à noite, em Tartu.

Mas o seu sonho foi quebrado no início de sexta-feira, quando deslizou largamente numa curva longa à esquerda e partiu a suspensão dianteira esquerda do seu Ford Puma contra um poste de cimento caído na relva. Na altura, era o quarto classificado: “Infelizmente tem sido uma má época, já estivemos demasiadas vezes no lado mau da sorte. É uma pena o que aconteceu na sexta-feira, deixou-nos a todos arrasados”.

A sua saída antecipada seguiu-se a um golpe semelhante no Rali Safari do mês passado. Era quarto lugar no dia de abertura antes de se retirar com danos na direção, no final do dia.

Breen regressou para as duas últimas etapas na Estónia, mas a abrir a estrada, fazendo alguns bons tempos, em condições de constante mudança que por vezes favoreceram o primeiro carro, mas noutras provaram ser uma desvantagem.

A sua posição inicial significou que o irlandês foi incapaz de fazer quaisquer comparações directas com os três primeiros pilotos que começaram os troços 20 minutos mais tarde e seis carros mais abaixo na ordem: “É difícil de comparar quando se está tão longe, quando a nossa posição na estrada está tão longe dos outros”, admitiu ele. “Mas honestamente sinto-me confiante e o carro está bem, por isso vamos ver agora para a Finlândia”.

Breen terminou em terceiro lugar no Rali da Finlândia no ano passado nas estradas de terra igualmente rápidas no meio das florestas e lagos perto de Jyväskylä, prova que se realiza de 4 a 7 de agosto, seguindo-se os troços de asfalto do Ypres Rally Bélgica (18-21 de agosto), no qual reclamou o segundo lugar no ano passado e ganhou em 2019, antes da prova ser promovida ao calendário da WRC.

Craig Breen tem muito rapidamente de começar a apresentar resultados, porque de ‘promessas está o mundo cheio’. Tem demasiada pressão em cima? É a vida…

Tantos gostavam de estar no seu lugar a tentar, e a verdade é que só alguns conseguem ser verdadeiramente bons…