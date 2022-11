WRC: Craig Breen fora da M-Sport | AutoSport

A M-Sport Ford World Rally Team e Craig Breen decidiram de forma amigável rescindir o contrato que os ligava até ao final de 2023. O irlandês tinha sido escolhido para liderar a equipa após uma série de atuações promissoras que a M-Sport achava que mereciam um lugar a tempo inteiro, com a equipa de Cumbrian a evidenciar grandes esperanças que Breen fosse o piloto que precisavam para os levar de novo às vitórias e eventualmente, aos títulos, mas não foi nada disso que sucedeu. foi exatamente o contrário.

As ‘coisas’ até começaram bem com dois pódios nos ralis de Monte Carlo e Suécia, mas daí para a frente, a falta de consistência, para não lhe chamar bem pior, não permitiu chegar aos resultados pretendidos pela equipa, e esta tomou a decisão de procurar um novo líder.

Breen passou grande parte do seu início de carreira na M-Sport – ganhando a Academia FIA WRC em 2011 antes de progredir para assegurar a coroa dos SWRC com o Fiesta S2000 em 2012 e fazer a sua estreia mundial de carros de rali com o Ford Fiesta RS WRC em 2014.

O caminho que o irlandês percorreu exemplifica bem os caminhos e oportunidades disponíveis para os jovens pilotos, mas as coisas não correram a contento nesta mais recente ligação.

Para Richard Millener, Director da Equipa M-Sport Ford: “Foi um prazer trabalhar com Craig, e fiquei pessoalmente muito feliz por o ter a ele e a Paul [Nagle] na equipa este ano, depois de muito trabalho árduo para que isso acontecesse. Penso que todos nós conhecíamos o potencial que existia, e lembrar-me-ei sempre de muitos altos do ano – sobretudo do duplo pódio que ele garantiu à equipa ao lado de Sébastien Loeb no início do ano. Infelizmente, porém, por vezes as coisas não batem certo, e esta é a realidade da situação que enfrentamos.

Craig é um piloto muito talentoso e não tenho dúvidas de que ele ainda tem mais a alcançar na sua carreira, mas a equipa sente que precisamos de uma nova abordagem para 2023.

Por isso desejamos ao Craig e ao James (Fulton) a melhor das sortes para o futuro, e agora viramos as nossas atenções para a próxima época e para assegurarmos um lin up competitivo para o Puma Hybrid Rally1″.

Segundo Malcolm Wilson, Diretor Executivo da M-Sport: “ele deu alguns resultados sólidos durante toda a temporada com dois pódios mas infelizmente a consistência não estava lá para liderar a equipa em 2023. Mas estou orgulhoso do papel que a M-Sport teve ao fazer dele o piloto que é hoje, e esperávamos vê-lo garantir a sua primeira vitória no WRC também com um Ford. Infelizmente, isso não era para ser, mas desejo-lhe o maior sucesso e tudo de bom para o futuro”.

Por fim, para Craig Breen, este é um virar de página: “quero dar um grande obrigado à M-Sport e a toda a equipa por tudo o que fizeram por mim este ano. Foi uma época importante, a minha primeira a tempo inteiro e completar isso num Puma foi fantástico.

A M-Sport é uma verdadeira família, e será triste deixar isso para trás. Mas foi uma grande experiência para mim fazer parte da equipa, mas em última análise, é tempo de seguir em frente. Estou ansioso pelo futuro e continuo a construir a minha parceria com James. Desejo à equipa tudo de bom para a próxima época”, disse Breen, que deve rumar à Hyundai.