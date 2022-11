WRC: Craig Breen fora da M-Sport/Ford? equipa diz: “ele tem contrato…” | AutoSport

Rumores apontam Craig Breen na porta de saída da M-Sport/Ford, e a caminho da Hyundai, mas a equipa desmente e diz que o irlandês tem contrato para 2023.

A história é simples: não é novidade para ninguém que a M-Sport Ford depositava muitas esperanças em Craig Breen, tornou-se no seu piloto número um para 2022 e 2023, mas depressa percebeu que o irlandês não estava a entregar os resultados esperados.

Até começou bem, com um pódio no Monte Carlo, aliado ao triunfo de Sébastien Loeb, mas daí para a frente foi um perfeito descalabro e para a M-Sport, isso foi um forte revés, pois depositavam muitas esperanças no seu piloto.

Recentemente, vieram a lume rumores que Breen poderá sair da equipa e rumar à Hyundai, onde produziu o suficiente para que a M-sport/Ford ficasse encantada com ele, mas Richard Millener diz que sendo verdade que não estão satisfeitos com o que tiveram por parte de Breen este ano, mantêm a esperança que ele tenha um ‘desbloqueio mental’ , porque afinal é disso que se trata. Não é falta de velocidade que o irlandês tem, como já mostrou muitas vezes, mas sim, falta de confiança e se fizer um ‘reset’, a sua sorte há-de mudar a qualquer momento: “ele tem contrato para o ano que vem”, disse Millener. Recorde-se que Breen corre no Japão com o seu novo navegador, James Fulton.