WRC: Craig Breen: “espero poder dar um passo em frente“ | AutoSport

Craig Breen tem boas recordações do seu anterior período com a Hyundai, pelo que este é bem capaz de ser um porto seguro para repor a sua confiança que estava em alta há precisamente um ano, mas que se esfumou por completo após o Rali da Suécia, quando entrou numa espiral muito negativa.

Até aí as coisas tinham corrido bem, mas a partir da Suécia foi quase um completo descalabro, salvando-se o pódio na Sardenha: “Juntar-me à Hyundai Motorsport para a temporada 2023 WRC parece-me um regresso a casa, no passado, conseguimos juntos alguns resultados memoráveis, pelo que espero poder dar um passo em frente.

Tenho acompanhado com interesse o progresso e desenvolvimento da equipa nesta temporada, e posso ver o ímpeto que tem vindo a crescer. Ter o apoio de uma equipa fabricante como a Hyundai é especial e tenho a certeza de que teremos muitas mais razões para celebrar a próxima temporada”, disse Breen, que precisa mesmo de um ‘reboot’…