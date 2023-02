WRC, Craig Breen: “era bom um pódio, mas este é o meu primeiro rali do ano” | AutoSport

Depois de Craig Breen ter terminado em segundo a edição de 2018 do Rali da Suécia, as perspectivas para este ano são bem diferentes por vários motivos, mas ainda assim não se exclui um bom resultado, talvez até uma boa surpresa de um piloto que quer dar a volta ao texto depois da sua má época de 2022 na M-Sport-Ford.

Como sempre, o Rali da Suécia nunca tem um desfecho previsível e é nesse contexto que Craig Breen pode ser uma surpresa, ainda que, vencer, seja um ‘longo tiro no escuro’.

De volta à Hyundai, Breen começa oficialmente a sua campanha no WRC 2023 e um dos fatores que pode jogar a seu favor é a ordem na estrada.

Por outro lado, Breen costuma guiar bem carros que têm muita influência de Thierry Neuville, por isso um top3 não é descabido. Só que, tendo saído de estrada o ano passado muito cedo no rali, tem essa desvantagem. Nunca fez boa parte dos troços.

“O Rally Suécia é sempre um dos eventos que gosto, e um local onde pude trazer para casa alguns dos meus melhores resultados no passado. Temos apenas um rali por ano, em que conseguimos conduzir em condições reais de inverno com os pneus com pregos, o que torna a Suécia ainda mais especial. Os troços serão muito rápidos, o que significa que é preciso estar empenhado para ser rápido. Com bastantes troços à noite é realmente importante assegurar que as notas sejam precisas. Num mundo ideal, adoraria deixar a Suécia de novo no pódio, mas sendo o meu primeiro evento competitivo no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, será um desafio. Em última análise, o meu principal objectivo é desfrutar da experiência” disse Breen.