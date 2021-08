WRC, Craig Breen: “É bom ter dois pódios no mesmo ano…” | AutoSport

Craig Breen tem agora dois segundos lugares em quatro provas realizadas com a Hyundai WRT. E segundo parece, já tem contrato para 2022. Fala-se na M-Sport…

Craig, foi o teu quinto pódio no WRC, mas a primeira vez que tiveste dois de seguida. Ambos segundos lugares. Diz-nos o quanto gostaste deste fim-de-semana em Ypres?

“É bom ter dois pódios no mesmo ano. Acho que nunca o tinha feito antes. Normalmente, estão bastante espalhados. Gostei muito. Este rali foi algo que já vivi aqui no passado, mas num R5. Sempre sonhei como seria um dia num WRC. Ter a oportunidade de pilotar aqui esta época, provavelmente excedeu as minhas expectativas. O perfil estreito, conduzir nestas estradas estreitas, fazendo 190-200 km/h com a aderência a mudar a todo o momento, dá-nos uma grande sensação de velocidade. Depois, pelo contrário, quando se chega à grande pista em Spa, sente-se como se estivéssemos parados. Mas fez parte do rali e eu gostei muito”.



Apanhaste um pequeno susto na última manhã. O que aconteceu? Isso deu o tom para o resto do dia?

“Sabia desde os reconhecimentos que a curva era complicada. Fui avisado antes de começar o troço, pois parecia a quem estava a ver pelo WRC Live, bastante difícil. Travei cedo o suficiente, mas soltei o travão um pouco demais no topo da lombra e quando travei um pouco mais, bloqueou e começou a ganhar velocidade em vez de abrandar. Sinceramente, tenho de agradecer ao ‘horrível verão belga’, em que choveu tanto pois isso tornou o barranco bastante macio. Se fosse ao contrário teria ficado ali. Vi alguém mais lento que eu na segunda passagem que capotou. Penso que eu tinha velocidade suficiente na curva, e consegui não sair de estrada…”



Não fazes segredo do facto de estar a tentar um lugar a tempo inteiro no próximo ano. Pareceste muito mais relaxado nas provas anteriores. Pode falar-nos do teu plano para 2022?

“Os pódios ajudam, claro. Em todos os sentidos. Com certeza, ajudam a nossa causa, e coloca-nos numa posição mais forte. Para além de tudo, do lado do contrato, dá-me a mim e ao Paul confiança para avançar. Sentimo-nos definitivamente muito mais confiantes. Veremos o que vai acontecer…”