WRC: Craig Breen com a Hyundai no Rali do Ártico/Finlândia

A Hyundai Motorsport divulgou o seu line up de pilotos para o Rali do Ártico/Finlândia e depois de Dani Sordo ter corrido no terceiro carro, em Monte Carlo, desta feita será Craig Breen, que começará a sua temporada na próxima prova na Finlândia com o Hyundai i20WRC, logicamente ao lado de Thierry Neuville e Ott Tänak. A prova, que tem base em Rovaniemi realiza-se entre 26 e 28 de fevereiro, substituindo como se sabe, o Rali da Suécia, que foi cancelado devido à pandemia de coronavírus.

Recorde-se que o piloto irlandês realizou apenas duas provas no WRC 2020 com a Hyundai, tendo sido sétimo classificado no Rali da Suécia e segundo na Estónia.