WRC, Craig Breen: “2022 foi difícil e o mais desafiante agora é voltar a ficar em forma” | AutoSport

O ano de 2022 era para Craig Breen decisivo na sua carreira, e o melhor que se pode dizer é que perdeu a oportunidade que lhe foi dada na Ford. ‘Preso’ num ciclo vicioso de falta de confiança em si e em tudo à sua volta, talvez o regresso à Hyundai lhe faça bem, afinal foi aí que fez o suficiente para Malcolm Wilson lhe dar o lugar de primeiro piloto na M-Sport em 2022. Curiosamente, também em 2018, a outra época que fez a tempo inteiro, lhe correu muito mal e isso diz que lhe continua a faltar o ‘click’ que conseguiram todos os grandes pilotos. Por exemplo, Evans conseguiu esse click, lutou dois anos pelo título, mas Breen, que já vimos fazer grandes ralis, cometeu em 2022 demasiados erros.

Muito para lá do limite do razoável. E agora tem outra oportunidade. Por vezes as atitudes drásticas resultam, mas pelos vistos, não pode ter pressão. Sempre que lidou com ela, foi abaixo. Vamos ver o que consegue fazer.: “é bom estar de volta à Hyundai Motorsport após um ano de distância. Estou ansioso, embora haja muitos elementos diferentes desde a última vez que aqui estive. O carro é completamente novo, mas é muito agradável de pilotar. Tivemos um bom teste no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid e temos outro antes do nosso primeiro evento (ndr, Rali da Suécia), mas foi realmente positivo e estou contente com a sensação do carro. Para ser honesto, a última temporada foi difícil para mim, por isso o mais desafiante para mim agora é voltar a estar em forma novamente. Quero recuperar a confiança e voltar a desfrutar novamente dos ralis. Acredito que a equipa tem o que é preciso para lutar pelos títulos desta época. Não há razão para não podermos chegar novamente o título, os ingredientes estão lá para o fazer”.