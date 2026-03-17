WRC: Continuidade do Rali Safari em dúvida

O futuro do Rali Safari do Quénia no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) está em aberto, numa fase decisiva que poderá ditar a continuidade ou o fim da presença da prova africana no calendário internacional.

O acordo inicial de cinco anos entre o promotor do WRC e o Quénia terminou na última temporada, tendo sido prolongado apenas por mais um ano para garantir a realização da edição de 2026. Este cenário já indicava mudanças iminentes, confirmadas pelo Presidente William Ruto, que anunciou o fim do financiamento público direto ao evento.

“Este é o último Safari Rally em que vamos gastar dinheiro público para promover o evento. A partir do próximo ano, será totalmente financiado e apoiado pelo setor privado. Os recursos do governo serão direcionados para o desporto nas escolas e noutras áreas”, afirmou o chefe de Estado.

A decisão levanta dúvidas sobre a continuidade da prova, que tem sido um dos grandes sucessos recentes do WRC. O regresso do Safari Rally ao calendário foi amplamente elogiado, conseguindo manter a identidade histórica da prova africana ao mesmo tempo que se adaptou às exigências modernas da competição.

Simon Larkin, responsável pelo WRC Promoter, reconhece a necessidade de mudança e mostra-se alinhado com a nova visão para o evento.

“O Presidente foi claro ao afirmar que quer retirar a organização do evento da esfera governamental. Os governos devem apoiar com meios como segurança, infraestruturas e logística, mas não devem ser os organizadores diretos”, explicou. “Estamos a trabalhar há dois anos neste novo modelo. Não regressaríamos se o evento continuasse a ser gerido da mesma forma. Agora há parceiros privados dispostos a assumir um papel mais ativo, com o governo a apoiar financeiramente e ao nível logístico.”

Apesar das negociações em curso, ainda não existe um acordo fechado para o futuro. O promotor admite que há contactos com outros países africanos, embora não seja possível avançar rapidamente com uma alternativa já para 2027.

“Se não houver acordo, teremos de desenvolver um novo projeto”, referiu Larkin.

A incerteza surge numa altura em que o calendário do WRC está cada vez mais competitivo, com novas candidaturas — incluindo dos Estados Unidos — e a confirmação de novas provas, como a Escócia em 2027.

Perante este cenário, o tempo começa a escassear para garantir a continuidade de uma das provas mais emblemáticas do campeonato, cuja ausência deixaria uma lacuna significativa no calendário mundial de ralis.