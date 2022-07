WRC: Conselho Mundial alterou regulamentos desportivos | AutoSport

O Conselho Mundial da FIA procedeu a algumas alterações dos regulamentos desportivos do WRC, por exemplo o tempo para reparar carros P1 (Rally1) que abandonaram foi aumentado para um máximo de quatro horas com a opção de dividir esta janela num máximo de dois espaços (sendo o tempo dividido pela equipa à sua vontade). Isto permitirá ao pessoal da equipa otimizar a carga de trabalho antes e depois da assistência noturna e dessa forma dar-lhes tempo adicional para trabalhar no carro, devido aos procedimentos agora mais complexos com os veículos híbridos de Rally1.

Foram ainda introduzidas clarificações nos procedimentos de segurança operacional de alta tensão, supervisão de recuperação e exercício de “luz vermelha”, refletindo as melhores práticas desenvolvidas com base na experiência adquirida nos eventos do WRC desde o seu arranque em janeiro.

Com vista a poupar custos para os organizadores e seguindo políticas de sustentabilidade sensatas, os road book devem agora estar disponíveis digitalmente antes do rally, em vez de serem impressos e enviados por correio para os concorrentes.

No Regulamento Técnico, foram ainda aprovadas propostas relacionadas com a abertura da janela traseira e da abertura do tejadilho dos carros do Rally1, que requerem o apoio da Comissão de Homologação, para enfrentar os desafios das temperaturas do cockpit experimentados nos últimos ralis.