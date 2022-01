WRC: Conheça o novo Toyota Yaris GR Rally1 | AutoSport

Na tarde em que ficamos a conhecer oficialmente as novas máquinas do WRC, a Toyota mostrou as cores do seu novo Toyota Yaris GR Rally1. Os campeões do mundo de ralis mostraram a sua nova máquina com a qual pretendem reeditar o sucesso conquistado no ano passado.

Eis as cores do novo carro, mantendo um esquema semelhante ao normalmente usado na Toyota Gazoo: