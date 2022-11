WRC, confirma-se: Takamoto Katsuta promovido à equipa oficial | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing anunciou hoje o seu line up, é o que se esperava, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta, apresentou as instalações da equipa de ralis e divulgou o esboço do TGR Rally Challenge para a época de 2023.

No Mundial de Ralis, no qual irá procurar o seu terceiro triplo título consecutivo, a equipa promoveu Takamoto Katsuta e Aaron Johnston à equipa oficial, no terceiro carro, que partilharão com Sébastien Ogier e Vincent Landais. Nos ralis que o francês disputar, o japonês corre no quarto carro da equipa e não pontua para os construtores.

No Campeonato Japonês de Ralis, a TGR continuará a colocar a correr Norihiko Katsuta e Yusuke Kimura, bem como Tomoyuki Shinkai e Yuichi Ando.

Para promover o desenvolvimento regional a TGR irá mais uma vez trabalhar com as comunidades locais de todo o Japão para realizar o TGR Rally Challenge, um troféu local.

Tal como sucedeu este ano, Nao Otake, Hikaru Kogure, e Yuki Yamamoto estarão baseados na Finlândia e correm com um Rally4 em ralis de campeonatos regionais europeus.