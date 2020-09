WRC: Como vai o campeonato

Os astros alinharam para Elfyn Evans no Rali da Turquia, uma prova em que o galês ‘saltou’ para o comando do campeonato, com 18 pontos de avanço para o seu colega de equipa Sébastien Ogier. Apesar do abandono devido a um problema com a direção assistida do seu Hyundai i20 WRC, Ott Tanak ainda somou quatro pontos na PowerStage, mas soma apenas 70, 27 atrás de Evans. Kalle Rovanpera soma os mesmos 70, e está cinco na frente de Thierry Neuville, que apesar de ter sido segundo e vencido a PowerStage, os 32 pontos de atraso para Evans são quase impossíveis de recuperar, até porque não é ao ao galês que tem de recuperar muitos pontos e esperar que todos tenham contratempos é demasiado otimista. Se eventualmente, Evans desistir em alguma das duas restantes provas, algo que Evans já não faz desde o Rali da Argentina de 2019.