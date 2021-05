WRC: como vai o campeonato após Rali de Portugal (4/12) | AutoSport

Sébastien Ogier manteve a liderança do campeonato com o terceiro lugar no Rali de Portugal, com Elfyn Evans, vencedor da prova portuguesa a passar Thierry Neuville na classificação depois do belga ficar muito mal classificado na prova portuguesa. Desta forma, os dois homens da Toyota distanciam-se significativamente, com o belga já a 22 pontos de Ogier.

Nos construtores, a Toyota dilatou para 37 pontos o avanço para a Hyundai, que com o acidente de Neuville e contratempo mecânico de Tanak somou bem menos do que se antevia.