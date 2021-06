WRC: como vai o campeonato após Rali da Sardenha(5/12) | AutoSport

Com a sua terceira vitória em cinco ralis, Sébastien Ogier tem agora 11 pontos de avanço para Elfyn Evans, e quem se atrasou fortemente foram os homens da Hyundai. Thierry Neuville fez o seu quarto pódio em cinco ralis, e está agora a 29 pontos de Ogier, pior ainda está Ott Tanak, que dista 57 pontos do líder do campeonato. Tem mais um ponto que Takamoto Katsuta…

Nos Construtores, a Toyota tem 49 pontos de avanço para a Hyundai.