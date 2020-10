WRC: Como vai o campeonato

O Rali da Sardenha foi a sexta prova do Campeonato do Mundo de Ralis, com a vitória a ficar para Dani Sordo e Carlos del Barrio em Hyundai i20 Coupé WRC. Apesar da vitória, Dani Sordo não está na luta pelo título, que, a duas rondas do final, está ao rubro.

Na frente, Elfyn Evans soma agora 111 pontos, seguido de perto pelo companheiro de equipa na Toyota e seis vezes campeão do mundo Sébastien Ogier, com 97 pontos. Terceira posição no Campeonato de Pilotos para Thierry Neuville, que segue com 87 pontos.

No Campeonato de Construtores, a Toyota perdeu a liderança após o Rali da Sardenha. O 1-2 da Hyundai nesta ronda colocou o fabricante sul coreano na liderança com 208 pontos, mais sete do que a Toyota. A M-Sport Ford já está afastada do título e segue em terceiro com 117 pontos.

Restam agora duas rondas para o final do WRC, ambas em asfalto. O Rali de Ypres é de 20 a 22 de novembro e para finalizar o Rali de Monza de 4 a 6 de dezembro.