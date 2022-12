WRC: Como se começa a ‘matar’ o Rallye de Monte-Carlo? | AutoSport

Este é mais um dos exemplos que não podem suceder no WRC, embora a culpa seja de quem nada tem a ver com os ralis e acaba por ‘lhes’ dar facadas, que continuar assim um dia hão-de resultar na sua morte. Na sequência de uma decisão do Conselho Distrital dos Alpes-de-Haute-Provence de não permitir aos pilotos a passagem na PE10/12 entre Saint-Geniez e Thoard através do col de Fontbelle, durante a época de inverno, por razões de segurança, o percurso do Rali de Monte Carlo de sábado 21 de Janeiro de 2023, foi significativamente alterado, com a prova a perder um dos seus pontos que mais interesse dava à prova.

Assim, o Dia 3 do evento será agora feito através de um circuito de três troço que consiste em “Le Fugeret / Thorame-Haute” (SS9/12 – 16,80km – 8:24am/2:25pm), “Malijai / Puimichel” (SS10/13 – 17,31km – 10:05am/4:05pm) e “Ubraye / Entrevaux” (SS11/14 – 21,78km – 12:23am de dia/6:23pm de noite).

O Col de Fontenelle é uma zona do troço de Sisteron, que é um dos pontos mais míticos da história do Rali de Monte Carlo, onde no passado já se chegaram a fazer enormes filas de carros a tentar passar a zona de gelo. O troço não tem acessos e no inverno a passagem está normalmente encerrada a partir da aldeia a meio do percurso, porque é impossível, muitas vezes até a jipes, passar ali. No Monte Carlo, Sisteron-Thoard (36.720 km) está quase sempre assim: “Num dia ensolarado, só mesmo o Col de Fontbelle está num branco quase imaculado. Lindo para o cartão postal, porque dois km de neve gelada com carris, e derretida na descida, a famosa ‘sopa’. O resto está completamente seco.”, Como se escolhe pneus para 34.720 Km de asfalto seco e para dois quilómetros do gelo mais escorregadio que existe.