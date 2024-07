WRC: como resolver a questão da ordem na estrada?

Sébastien Ogier foi hoje confrontado pela WRC TV para dar a sua opinião pelo facto de Thierry Neuville se estar a queixar imenso do que perdem os pilotos que abrirem a estrada. Tendo em conta que o francês esteve muitos anos nessa posição e muitas vezes se insurgir face à injustiça disso mesmo, agora que, correndo em part-time, não tem esse problema, continua a pensar o mesmo: “Estou numa boa posição, e sei que é muito difícil abrir a estrada para quem vai à frente do campeonato. Andei 10 anos a dizer isso, é terrível, tentei durante muito tempo mudar isso, mas é o que é…”

Esta é uma questão complicada, porque, na verdade, toda a gente sabe que, em ralis como este e em todos os ralis de terra (uns mais do que outros, depende dos troços) é muito complicado para o líder do campeonato e um pouco menos para os carros que se seguem, abrir a estrada no primeiro dia, mas esta é uma forma que o desporto tem de equilibrar as coisas, pois a FIA sabe perfeitamente que isto se resolvia facilmente, mas teria ‘efeitos secundários’.

Ao impor uma qualificação, como sucede no Europeu de Ralis, por exemplo, ou no Campeonato de Portugal de Ralis, terminava com a questão, pois os mais rápidos, fariam juz a isso nas qualificações e a ‘fava’ da ordem na estrada iria sobrar sempre para os mais lentos, pelo que teríamos quase sempre nos Rally1, Gregoire Munster a abrir a estrada, e em vez de terminar os ralis a três minutos terminaria a seis.

O outro efeito secundário é que os pilotos menos experientes, por exemplo que tenham subido mais recentemente aos Rally1, iriam ter sempre muito mais dificuldades.

Para dar um exemplo perfeito, Martins Sesks não estaria a fazer o rali que está a fazer sem a sua ordem na estrada, que tem claro efeito na sua classificação.

Portanto, abrir a estrada seria sempre injusto para alguém, sempre assim foi nos ralis, em que as condições em que um carro passa nunca são as mesmas do seguinte e do anterior, faz parte, mas admitimos que é frustrante para Thierry Neuville, mas ele só está nessa posição porque lidera o campeonato.

Tal como disse Ogier, foi injusto durante tanto tempo abrir a estrada, mas não foi por isso que deixou de ser Campeão 8 vezes entre 2013 e 2021. A ‘verdade’ vem sempre ao cimo, mas que estamos a tender cada vez mais para um campeonato a três, cada vez mais equilibrado, é totalmente verdade e parte disso pode-se atribuir à ordem na estrada. Basta olhar para este Rali da Letónia…