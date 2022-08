WRC: Como pode a M-Sport ‘desfazer-se’ da ‘Lei de Murphy’? | AutoSport

A M-Sport já fez saber publicamente que vai realizar uma investigação interna, na sequência de tudo o que se tem vindo a passar com a equipa, que continua com uma brutal falta de resultados no WRC.

Em nove provas a Toyota venceu cinco vezes, a Hyundai três e a M-Sport/Ford, uma vez, a abrir a época, no Monte Carlo. Em termos de pódios, 15 para a Toyota, 9 para a Hyundai, três para a M-Sport/Ford. As diferenças são abismais em todos os números.

Após o Monte Carlo em que a equipa terminou em 1º (Sébastien Loeb) e 3º (Craig Breen), só por mais uma vez (Sardenha, Breen) teve um carro no pódio (2º lugar).

Este fim-de-semana na Bélgica, todos os pilotos, Craig Breen, Gus Greensmith e Adrien Fourmaux, bateram: “Faz parte dos ralis, mas ter esta quantidade de azares e erros que estão a ser cometidos não é bom para ninguém”, disse Richard Millener.

A verdade é que se sabe que o carro não é mau, longe disso, tem até potencial para ser o melhor. Foi o que teve mais tempo de desenvolvimento.

Os resultados são passe o pleonasmo… resultado de um conjunto de coisas, não só culpa dos pilotos, mas a verdade é que estes estão numa fase bem ‘negra’.

Breen não consegue melhor que um sexto lugar desde o Quénia, Gus Greensmith tem dois sétimos lugares em sete ralis, o melhor depois disso foi um 14º lugar no Safari, e Fourmaux tem um 9º e um 7º lugar em nove ralis, nos outros sete, abandonou cinco vezes e fi 13º e 18º nas outras duas.

Será possível que Pierre Louis Loubet tenha o dobro dos pontos de Adrien Fourmaux em cinco provas do que o francês em nove?

Richard Millener diz que a equipa tem que se sentar, fazer uma introspecção, olhar para os problemas. Talvez, mas pensamos que o problema é mais mental que outra coisa qualquer.

Neste momento a equipa está tão pressionada que a ‘Lei de Murphy’ se aplica a cada momento (Se pode correr mal, vai correr mal…).