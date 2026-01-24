WRC: Como Oliver Solberg se ‘safou’ de boa… (vídeo)

A saída de estrada de Oliver Solberg na SS12 (La Bréole – Bellafaire 2) do Rali de Monte Carlo 2026 foi um dos momentos mais dramáticos e impressionantes da prova até agora.

A poucos quilómetros do final da especial de 29,93 km, Oliver Solberg cometeu foi surpreendido pelas condições extremamente traiçoeiras de gelo e lama. O piloto sueco da Toyota admitiu mais tarde que “entrou numa vala sem perceber onde estava”, perdendo momentaneamente a noção da trajetória devido à visibilidade e ao estado do piso.

O piloto perdeu o controlo do carro que saiu de estrada para o lado esquerdo, mas o que normalmente significaria o fim da prova ou uma perda de tempo massiva, a forma como Solberg conseguiu voltar à estrada foi tanto uma mistura de perícia como de audácia.

Em vez de imobilizar o carro, Solberg aproveitou o movimento e conseguiu manter o balanço e a aceleração do Toyota GR Yaris Rally1 enquanto estava na neve, teve a sorte do piso ser constante e conseguiu “guiar” o carro de volta ao asfalto de forma inteligente, mesmo que à ‘bruta’, senão o carro ficaria imobilizado e sem tração, perdendo apenas cerca de 10 segundos no total do incidente.

Apesar deste susto e do tempo perdido a sair, o registo de Solberg no resto da classificativa manteve-se abaixo do que tinham feito os seus rivais (incluindo Elfyn Evans e Sébastien Ogier) conseguiu não só recuperar, como ainda confirmar o triunfo na especial (fazer o scratch).

Com esta vitória na SS12, Solberg conseguiu ainda aumentar a liderança para o segundo classificado, Elfyn Evans e claro, também para Sébastien Ogier.

Este momento pode ser considerado uma grande exibição de “sobrevivência” em Monte Carlo, cimentando o estatuto de Solberg como o principal candidato à vitória final.