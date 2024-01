WRC: Como o novo sistema de pontos impactou nas contas do Rali de Monte Carlo | AutoSport

O Rali de Monte Carlo não foi uma prova boa para ‘atestar’ da validade (ou não) do novo sistema de pontos. É verdade que nas redes sociais se discute a questão do vencedor do rali poder não ser o que soma mais pontos, é verdade, pode acontecer, mas o que nos ‘disse’ este Monte Carlo, tal como foi, é que a pontuação teve direta proporcionalidade nos pontos alcançados.

Mas tendo em conta o que se passou nos troços, no fim de sábado e no domingo, Sébastien Ogier somou mais dois pontos do que teria somado com o sistema de 2023, Elfyn Evans, mais três, Ott Tanak, mais dois, Adrien Fourmaux, mais um mas andreas Mikkelsen, que foi sexto, somou menos dois, e Takamoto Katsuta, ficou igual.

Quanto à complexidade, não tem muita, dá só mais um pouco de trabalho na folha de excel, pois há que acrescentar uma coluna às duas que já havia, e se alguém desistir no domingo, refazer o sábado, empurrando todos os seguintes para a frente. Nada de especial. Para os adeptos ‘normais’, duvidamos que a maioria faça tabelas de Excel, simples esperam que as classificações sejam publicadas como já sucedia antes.

A missão da imprensa é que fica mais facilitada e ao mesmo tempo dificultada. Temos mais trabalho, mas também temos mais informação para dar e é essa a nossa missão, informar, portanto não acho que o sistema mais complicado para o público seja um problema. Já tinham que somar os pontos do rali e da Power Stage, agora têm que somar os de sábado aos de domingo e a Power Stage. Nada de especial.

Claro que nesta apreciação não esqueço a possibilidade de algum piloto ter mais pontos do que o que vence o rali. Parece uma incongruência, mas só lá mais para a frente vamos descobrir, se existirem, motivos para criticar. Mas há mais situações a tentar perceber.

Se olharmos para as classificações no final do dia de sábado, percebemos que com a distância a que já estavam, Elfyn Evans e Ott Tanak, puderam olhar para o domingo e pensar em obter mais pontos. Tirando Thierry Neuville e Sébastien Ogier, que lutando pela vitória iriam sempre andar depressa, Evans foi segundo no domingo, fez melhor que Ogier, que quebrou quando viu que já não vencia a prova. Ott Tanak só conseguiu o mesmo quarto posto no domingo, mas ficou a 0.1s de Ogier. Por pouco tinha somado mais um ponto. Adrien Fourmaux bateu Takamoto Katsuta, seguindo-se Gregoire Munster e Andreas Mikkelsen. Ou seja, os pilotos podem tentar no domingo compensar um pouco o que não conseguiram no sábado, e isso parece-me positivo, porque tornou o domingo um dia de luta, pelo dia todo e não só pelos pontos da Power Stage e a esse nível é bom. É claro que, se não houve luta pela liderança do rali, vamos ver como reage quem liderar, por exemplo destacado, no sábado uma prova, se ‘navega’ para ganhar ou vai à procura de somar mais pontos. Neste Rali de Monte Carlo, para Neuville, era lógico que tinha de ir atrás da ‘vitória’ de domingo pois por inerência era lutar pela vitória no rali. Para já o balanço parece-me positivo. Sei que há muita gente muito confusa com as contas. Eu não vejo confusão nenhuma. Só mais trabalho. A única questão que deixo no ar é o vencedor do rali poder ter menos pontos, mas se são assim as regras para ajudar ‘noutro lado’, porque não.