WRC: como ficaria o campeonato de 2023 se os ralis terminassem ao sábado? | AutoSport

Para que se perceba um pouco melhor da validade das alterações que foram feitas no sistema de pontos do WRC, fomos à procura de respostas. Analisando todos os 13 ralis do WRC 2023, elaboramos uma tabela do campeonato, como se os ralis tivessem terminado todos ao sábado, com as pontuações de 2023, e o que concluímos é muito simples. Pouco ou nada muda no domingo.

O campeão era o mesmo, Kalle Rovanpera, mas com uma margem bem menor para o 2º classificado, que seria também Elfyn Evans. Thierry Neuville seria também terceiro classificado do Mundial de Pilotos, mas muito mais perto de Rovanpera. Já no campeonato de sábado, Ott Tanak seria passado por Sébastien Ogier que só fez oito provas, o que diz bem dos problemas que teve o estónio na M-Sport.

Portanto, esta classificação mostra bem que pouco ou nada mudou no WRC 2023 entre o final de sábado e domingo, o que é mais um argumento a favor das mudanças.