WRC com testes em conjunto, como na F1? Ontem já era tarde…

É absolutamente incrível que só agora, num mundo em que um dos focos de qualquer ‘negócio’ é usar plataformas de social média para promover produtos, serviços ou marcas, engajar com o público-alvo e construir relacionamentos duradouros com os clientes, que o WRC como um todo e as equipas em particular só agora se comecem a preocupar com detalhes de um caminho que muitos outros desportos já percorrem há muito.

Richard Millener lembrou-se agora que os testes do WRC são também uma ótima forma a de promoção de produtos, engajamento com o público, criação de conteúdo que lhes possam dar mais influência e

alcance.

A única coisa que estranhamos é o que é que andaram estes anos todos a fazer o Promotor e as Equipas ao esquecerem-se de integrar essas estratégias e ferramentas, de fazer mais e melhor marketing nas redes sociais, porque esta é claramente uma abordagem poderosa para alcançar objetivos de negócios, melhorar a visibilidade da marca e no fundo ajudar a aumentar as vendas: depois de correr ao fim de semana, vender na 2ª Feira…

Lembraram-se agora que os testes podem ser totalmente abertos, como se de uma prova se tratasse, quando até aqui foram mais secretos que a Enigma, o mítico dispositivo de criptografia utilizado na 2ª guerra Mundial. Richard Millener sugere agora testes abertos e muita gente a ver.

Mas o Promotor do WRC nunca olhou para o que faz a F1?

Testes conjuntos, pagos e bem pagos. Basicamente a F1 está três dias (ou seis, depende) em testes, que são bem pagos pelo público, pagos à Liberty pelo Promotor local, até com os testes a F1 faz bom negócio e o Promotor do WRC assobia para o ar há anos…

Nem sequer é preciso fazer testes conjuntos, embora fossem muito bem vindos, pois nem todos podem estar a trabalhar no mesmo, embora testes conjuntos possam não ser nada descabidos.

O Promotor viu o que Fafe fez com o WRC Fafe Rali Sprint? Viu as centenas de milhares de pessoas que lá foram ver? Se for fechado feito um troço qualquer de 3 ou 4 Km para testes, e se forem montadas Zonas de Público, querem uma aposta que lá estão milhares de pessoas a ver e a poder interagir com as equipas? Millener diz que andam escondidos, depois veem-se uns vídeos e nada mais.

São 21 os dias de testes fora da sua base definida, todos na Europa, que as equipas podem fazer por regulamento, pelo menos um é de certeza em Portugal e às vezes mais ao testarem para o Safari.

Perguntem aos adeptos portugueses se querem ver um dia de testes das três equipas e eventualmente alguns Rally2, que os adeptos lusos mostram como fica forrado de gente o troço.

Millener sugere mesmo testes em conjunto, como na Fórmula 1…

Ontem já era tarde…