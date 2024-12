WRC: Colegas de equipa vão pode entreajudar-se a reparar os carros

A partir de 2025, os concorrentes do Mundial de Ralis, entre colegas da mesma equipa, vão poder ajudar-se mutuamente, o que não sucedia até aqui, em que só a dupla do carro correspondente lhe poderia mexer.

Portanto, as duplas das três equipas, passam a poder ajudar-se entre si, o que fica por explicar, e se vai saber com a publicação do regulamento, se será possível trocar peças dos carros.

Por exemplo, um dos concorrentes pelo triunfo luta para vencer, o outro roda muito atrasado, a equipa, caso seja autorizado, pode permitir a troca de peças entre os carros. Isto não está claro, para já. Até aqui, claro, não era possível: “Para criar novas funcionalidades no seio das equipas de construtores e melhorar a narrativa, uma equipa concorrente que efetue serviços no automóvel durante a competição poderá agora receber assistência física de outra equipa P1 inscrita com a mesma licença de concorrente e nomeada para marcar pontos”, lê-se no comunicado da FIA.