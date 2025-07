WRC: cobertura ampliada na América do Norte

A pouco e pouco, o Promotor do WRC está a “colocar fichas” nos EUA e este acordo com a a Racer Network é o mais recente exemplo.

em conversa recente que tivemos com Simon Larkin, Diretor de Eventos do WRC: “O nosso principal objetivo para 2026 é ter um rali nos Estados Unidos. O trabalho com os promotores locais tem sido intenso e o entusiasmo não falta. Já sabemos, através das nossas métricas nas redes sociais e do Rally.TV, que há uma grande base de fãs nos EUA.”

Como se percebe, o crescente interesse pelo WRC na América do Norte está a tornar-se cada vez mais palpável, evidenciado pela presença cada vez maior da imprensa. O recente EKO Acropolis Rally, na Grécia, marcou o início de uma parceria pioneira entre a WRC Promoter, a Racer+ e a Racer Network.

A Power Stage estará agora acessível aos fãs através da aplicação RACER+ e do Racer.com, com repetições no mesmo dia nos canais de televisão por cabo e lineares da Racer Network. Este momento estratégico é favorável para o público norte-americano, com transmissões normalmente agendadas para as manhãs de domingo nos fusos horários locais, facilitando uma experiência de visualização conveniente.

Philipp Männer, diretor sénior de direitos de ‘media’ do WRC Promoter, expressou entusiasmo com esta colaboração: “A recente expansão da plataforma multimédia da Racer apresentou uma oportunidade ideal para levar mais cobertura do WRC aos fãs nos EUA e no Canadá. A Racer Network torna-se um destino fantástico para os entusiastas do automobilismo acompanharem a aventura épica que é o WRC – e descobrirem mais sobre a sua rica história.”

A Racer Media & Marketing, fundada em 1992, evoluiu de forma harmoniosa para a Racer Network antes da temporada de 2025, pronta para enriquecer ainda mais o panorama do automobilismo do outro lado do Atlântico.