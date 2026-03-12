WRC: Chuva e (muita) lama marcam 1º dia do Rali Safari: o que disseram os pilotos

Oliver Solberg terminou a primeira tarde do Safari Rally do Quénia com uma vantagem confortável, depois de dominar a decisiva especial de Camp Moran e gerir com solidez a curta segunda classificativa. Ao volante do Toyota GR Yaris Rally1, o sueco construiu uma liderança de 33,3 segundos sobre o colega de equipa Elfyn Evans, num dia em que a lama e a chuva criaram diferenças de minutos entre os principais candidatos.

FOTOS @World

A especial de abertura, com 24,35 km perto de Naivasha, foi transformada pela chuva intensa numa autêntica pista de batalha, onde a escolha de linhas e a leitura da aderência foram tão importantes quanto a velocidade pura. Solberg reconheceu que as condições estavam entre as mais imprevisíveis que já enfrentou: “Foi já uma aventura”, admitiu no final. “Fiquei um pouco surpreendido com os ‘gaps’, mas limitei‑me a encontrar ritmo e a ler a estrada. Às vezes estava seco e, de repente, molhado logo a seguir à curva.”

Evans, vencedor do Safari em 2025, sobreviveu a uma passagem particularmente atribulada para segurar o segundo lugar. O galês ficou sem líquido do limpa‑vidros a meio da especial, vendo o pára‑brisas cobrir‑se de lama até que um aguaceiro tardio ajudou a recuperar alguma visibilidade.

Ogier prevê “diferenças em minutos” e acerta na leitura

Nove vezes campeão do mundo, Sébastien Ogier encerrou o dia em terceiro, já a 1m05,1s de Solberg, depois de ter avisado antes da partida que as condições poderiam provocar oscilações de tempo pouco habituais. O francês venceu a segunda especial, mais curta e seca, reduzindo ligeiramente a diferença para os colegas, mas confirmou que a chave do dia esteve em Camp Moran.

Logo atrás surge Takamoto Katsuta, a 1m15,3s, depois de ter cumprido a totalidade da primeira classificativa sem intercomunicador. O japonês teve de se guiar por sinais de mão do copiloto Aaron Johnston, mas mesmo assim manteve‑se próximo do pódio virtual e consolidou o quarto posto na geral. O jovem finlandês Sami Pajari fecha o top 5, já a mais de dois minutos da liderança, completando um domínio total da Toyota nos cinco primeiros lugares.

Hyundai castigada pela lama e Greensmith lidera WRC2 na estreia com o GR Yaris

Do lado da Hyundai, o arranque foi tudo menos tranquilo. Thierry Neuville terminou a etapa em sexto, a 2m21,9s, depois de um dia que o próprio descreveu como quase indescritível. “Condições muito difíceis lá fora. Nem sei bem como descrever o final, não há palavras”, confessou. “Não estávamos na melhor posição de estrada, perdemos muito tempo. Na última especial o motor sobreaqueceu, acho que os três Hyundais sobreaqueceram – o radiador está cheio de lama. Tentei limpá‑lo antes da especial, mas ainda havia muita sujidade.”

As imagens confirmaram problemas de temperatura nos três i20 N Rally1, com lama compactada nos radiadores a obrigar a gestão de ritmo em Mzabibu e a deixar a estrutura coreana já com mais de dois minutos de atraso face ao líder.

Na M‑Sport Ford, Jon Armstrong impressionou na estreia em pisos de terra com um Rally1 ao fechar o dia em sétimo, descrevendo a primeira especial como “lama, lama e mais lama”. O colega de equipa Josh McErlean caiu para 14.º após ter de poupar o Ford Puma diante de um alarme de temperatura de água na segunda classificativa.

No WRC2, Gus Greensmith teve uma estreia positiva com o Toyota GR Yaris Rally2, fechando o top 10 absoluto e assumindo a liderança da categoria na sua primeira prova com o novo carro da marca japonesa.

Classificação após a quinta‑feira (SS2/20)

O. Solberg / E. Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) 30m18,6s

​E. Evans / S. Martin (Toyota GR Yaris Rally1) +33,3s

​S. Ogier / V. Landais (Toyota GR Yaris Rally1) +1m05,1s

​T. Katsuta / A. Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) +1m15,3s

​S. Pajari / M. Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) +2m06,4s

​T. Neuville / M. Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +2m21,9s