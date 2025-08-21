WRC: China interessa, mas não é prioridade

A Ásia continua a ser uma das regiões-alvo mais importantes para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O diretor de eventos da competição, Simon Larkin, confirmou que a organização pretende adicionar uma segunda prova na região Ásia-Pacífico, a juntar ao Rali do Japão.

Na região Ásia-Pacífico têm sido debatidos regressos à Indonésia e à Austrália. A China, pelo seu enorme potencial de mercado, surge igualmente como um destino natural para diversas modalidades, mas, segundo Larkin, não está atualmente entre as prioridades do WRC.

“Tivemos algumas reuniões no âmbito da Fórmula E, em Londres, com a federação chinesa, e estamos a dar início a um novo processo”, revelou Larkin.

“Claro que a China é importante. Mas, pessoalmente, não acho que seja tão relevante como há dez anos, sobretudo do ponto de vista não diretamente ligado aos negócios, até para os construtores. É um mercado desafiante”, acrescentou. “É um mercado muito difícil para marcas não chinesas, especialmente — atrevo-me a dizer — para os fabricantes alemães”, numa referência ao crescimento da produção local de veículos elétricos.

Já Peter Thul, diretor desportivo do WRC Promoter, lembrou que a pandemia de COVID-19 abalou profundamente o mercado automóvel chinês, complicando ainda mais a entrada de construtores estrangeiros.

“Como o Simon disse, as nossas prioridades neste momento são um pouco diferentes, mas a China não está fora de vista”, assegurou Thul.

O WRC realizou-se pela última vez na China em 1999. Desde então, o país acolheu provas do Campeonato da Ásia-Pacífico (APRC) e do IRC. Paralelamente, o WRC mantém o objetivo de expandir-se para os Estados Unidos. Chegou a estar planeada uma prova no estado do Tennessee para a próxima época, mas, pelo menos por agora, não haverá rali em solo norte-americano.