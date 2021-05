WRC: Centro de Portugal ‘aberto’ a receber todo o Rali de Portugal | AutoSport

Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro, está interessado em que a ‘sua’ região passe a ser palco principal do Rali de Portugal. Como se sabe, a prova portuguesa foi para o Norte em 2015, tem sido apoiada daí para cá pelo Turismo do Norte, em 2019 a prova foi alargada à região Centro, que este ano recebe duas passagens pelos troços da Lousã, Góis e Arganil, e passagem única em Mortágua. Pedro Machado, em declarações ao Centro TV, revelou que está aberto a receber o rali no seu todo, caso o Norte não possa: “O rali é extraordinário do ponto de vista nacional e internacional. Se formos capazes de atrair na ordem das duas, três centenas de milhar, estamos a colocar pessoas nos nossos hotéis, restaurantes no comércio, serviços, mas também a mostrar ao mundo o que a nossa região tem de melhor, e que para além do rali, podem usufruir da região ao longo do ano.

É uma boa oportunidade para mostrarmos os nossos territórios do interior, que normalmente não estão na primeira linha. O rali é uma marca de Portugal, uma marca internacional” começou por dizer, antes de abrir outras possibilidades: “De 2022 a 2025, estes anos podem vir a culminar com aquilo que já foi uma ambição, o facto do Centro poder ser o palco único do rali. O Porto e Norte fazem uma parceria que mantemos de bom grado, alguns municípios do Norte têm vindo a sair daquilo que é o perímetro do rali, e por isso estaremos disponíveis, no primeiro dia em que o Norte não estiver disponível para manter a parceria, para ser o Centro de Portugal a receber a prova no seu todo.