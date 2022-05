WRC celebram 50ª edição, e o ‘plantel’ é de luxo: Röhrl, Vatanen, Biasion, Sainz, Grönholm, Solberg, Mouton… | AutoSport

O Mundial de Ralis está perto de completar meio século e o Rali de Portugal acolhe as festividades da 50ª temporada. Nesse contexto, nomes lendários vêm a Portugal para assistir à maior reunião de sempre de campeões do WRC, num evento que também terá carros históricos expostos e para ‘desfilar’ em super especiais.

Será o maior encontro de sempre dos campeões mundiais de Ralis o que a a FIA irá celebrar em Portugal. Meio século da competição num festival repleto de estrelas em Portugal, na próxima semana.

Pilotos e co-pilotos, chefes de equipa, campeões, honrarão a 50ª temporada do WRC em Matosinhos durante cinco dias de celebrações no Vodafone Rally de Portugal.

Um grande número de carros históricos será exibido no parque de assistência da Exponor e os adeptos terão uma rara oportunidade de ver muitos em demonstrações passarem por super especiais durante os quatro dias de rali.

Os pilotos campeões que deverão assistir são Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, naturalmente, pois vão competir, Walter Röhrl, Ari Vatanen, Miki Biasion, Carlos Sainz, Marcus Grönholm, Petter Solberg e Ott Tänak, que também compete, como se sabe.

Entre eles, acumulam 28 títulos.

O vice-presidente da FIA para o desporto Robert Reid, Luis Moya, Christian Geistdörfer, Tiziano Siviero, Timo Rautiainen, Derek Ringer, David Richards e Martin Järveoja estão entre os co-condutores que irão aparecer.

A lista é reforçada pelos vencedores da WRC Ladies’ Cup Louise-Aitken-Walker e Isolde Holderied, a sua co-condutora Tina Thörner, e Christine Driano. Michèle Mouton e Fabrizia Pons, a única dupla feminina a ganhar um evento do WRC, também estarão presentes.

Outros convidados incluem o presidente da FIA Mohammed Ben Sulayem, o director administrativo do WRC Jona Siebel e Carlos Barbosa, presidente do organizador do Automóvel Club de Portugal.

Quase 30 automóveis clássicos irão sumarizar a história do WRC. Desde o Alpine A110, o modelo que ganhou a primeira ronda do WRC no Rallye Monte-Carlo 1973 nas mãos de Jean-Claude Andruet.

Também participam ‘monstros’ do Grupo B, incluindo os Audi Quattro S1, A1 e A2 e um Lancia Delta S4. Outros favoritos incluem um Lancia Stratos, Ford Escort RS1800 e Opel Ascona 400, juntamente com os mais recentes Toyota Corolla e Hyundai i20.

Muitos são fornecidos pelo Slowly Sideways, a organização liderada por Reinhard Klein.

Garantia de qualidade!

Recorde-se que o WRC nasceu em 1973 e desde então 35 países já organizaram provas. Portugal foi anfitrião na época inaugural e o evento deste ano marca a 619ª ronda do campeonato.

As celebrações iniciam-se com um jantar de gala no parque de assistência na quarta-feira, 18 de Maio. Mais de 200 personalidades do WRC estarão presentes.

Na quinta-feira à tarde, carros históricos serão expostos na cidade de Coimbra.

As demonstrações decorrerão ao longo do super especial da noite. Outras exibições e desfiles terão lugar em Lousada na sexta-feira à noite e na super especial do Porto-Foz no sábado à noite.

Walter Röhrl, que guiou para várias marcas, leva vários carros a Fafe e fará passagens entre os dois troços de Fafe, que marca presença na prova desde 1973.

A celebração é organizada pelo detentor dos direitos comerciais do WRC Promoter e o órgão dirigente do automobilismo, a FIA: “Cada um tem as suas próprias memórias das emoções, e excitação do WRC e esta é uma maravilhosa oportunidade para aqueles que ajudaram a tornar o campeonato tão especial”, disse Jona Siebel, diretor administrativo do WRC Promoter.

“A lista dos grandes campeões do WRC que vêm a Portugal, tanto humanos como mecânicos, é de fazer crescer água na boca e um lembrete de que um desporto maravilhoso em que temos a grande sorte de estar envolvidos.

“Mas isto é também para os adeptos”. As imagens e os sons dos grandes carros de outrora a ser conduzidos nos troços evocarão memórias de quem observa à beira da estrada”.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou: “Desde a sua temporada inaugural em 1973, o Mundial de Ralis tem proporcionado uma ação espetacular para o público global. Tem apresentado os carros mais emblemáticos, locais históricos e pilotos e navegadores lendários que conquistaram um lugar especial nos anais do desporto automóvel.

“A FIA tem conduzido continuamente a evolução num sentido desportivo e técnico: este ano não é excepção, uma vez que a WRC introduz tecnologia híbrida, combustível sustentável e medidas de segurança avançadas.

“Quando o campeonato entra no seu 50º ano, é tempo de reflectir sobre essas conquistas notáveis, celebrar os campeões do passado e do presente e olhar em frente para um futuro brilhante. Aguardo com expectativa as próximas festividades no Rally de Portugal, onde as lendas serão reunidas”.