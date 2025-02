WRC: Cartão Amarelo e medidas de segurança reforçadas para o Rali do Japão

A FIA atua com novo grupo de segurança após incidente no Rali do Japão

Um Grupo de Trabalho de Segurança da FIA foi destacado para o Rali do Japão, na sequência dos acontecimentos de 2024, em que um local, ao volante de uma carrinha, entrou num troço em andamento e parou no início da especial, impedindo que o rali prosseguisse. Se por azar, tem entrado no troço com um concorrente na especial, poderia ter havido um ‘choque frontal’. Felizmente, o troço foi interrompido a tempo.

Na sequência desse incidente, a Comissão do WRC ‘mostrou’ um Cartão Amarelo, tal como proposto pela Comissão de Circuitos Fechados da FIA, à Federação Automóvel do Japão (JAF) relativamente ao Rali do Japão devido a esses problemas de segurança encontrados durante a edição de 2024. Consequentemente, o Departamento de Segurança da FIA irá destacar um grupo de trabalho dedicado à formação dos Comissários/Marshalls e à melhoria do fluxo de trabalho entre o controlo do rali e as equipas de segurança nos troços.