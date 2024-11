WRC: carros de 2025 podem ser mais lentos, mas espetáculo deve perder muito pouco…

Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen participaram no Rali La Nucia, na passada semana, o norueguês para testar para o Rali do Japão e o belga, para 2025, já que o seu Hyundai i20 n Rally1 correu com as regras de 2025, ou seja sem sistema híbrido e mais algumas coisas que falaremos mais à frente.

Neuville foi mais rápido do que Mikkelsen, mas extrapolar que o carro de 2025 é mais rápido, não se pode fazer por inúmeros motivos, a começar logo pelo facto de que os dois pilotos não estavam a correr um contra o outro mas sim a servir propósitos perfeitamente definidos pela equipa…

O que se pode fazer é olhar um pouco para o que será 2025 em determinados pontos. Sabe-se agora que o peso mínimo dos carros de Rally1 será reduzido de 1260 kg para 1180 kg, o tamanho do restritor de ar será reduzido de 36 mm para 35 mm, de modo a manter uma relação peso-potência semelhante, para não haver grandes mudanças a este nível.

As novas regras do WRC 2025 nada têm a ver com os Ford Puma Rally1 não híbrido que participou nos ralis da Polónia, Chile e Europa Central, pois os carros de 2025 serão mais leves, têm nova distribuição de peso, o motor terá menos potência, isso significa logo diretamente que a aerodinâmica, que é mais eficiente conforme a velocidade for mais elevada, e se os carros passam a demorar mais segundos para atingir as mesmas velocidades, significa que a aerodinâmica será eficaz menos tempo, o que se reflete no cronómetro.

Por outro lado, sem necessidade de arrefecer o sistema híbrido, isso significa que há menos entradas de ar e sem elas, menos resistência e há mais downforce, porque o ar chega ‘mais limpo’ à asa traseira. Mas também há perdas, pois com a saída do sistema híbrido, também desaparecem elementos que ajudavam à melhor circulação do ar à volta do carro.

São tudo detalhes, que ao nível a que se ‘joga’ o WRC é neles que os milésimos de transformam em décimos e estes em segundos…

Portanto, uma coisa é certa: haverá menos downforce, e provavelmente os carros serão menos eficazes, e aqui as opiniões divergem. Uns entendem que se perde espetacularidade porque se perde eficiência nos carros, outros, com carros mais difíceis de guiar, vai haver mais ‘atravessadelas’ o que não é mau para o espetáculo, mas sim para o cronómetro. Descansem os adeptos, pois os carros vão continuar a ser muito espetaculares…