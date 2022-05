WRC, Carlos Sainz: “O Colin (McRae) era o meu amigo mais próximo” | AutoSport

Quando se reúne um grupo com alguns – a maioria – dos maiores pilotos da história dos ralis dos últimos 50 anos é natural que dali surjam sempre histórias e ‘bits&bytes’ interessantes. Por exemplo Carlos Sainz, El Matador e Luis Moya recordaram o seu tempo na Toyota e as batalhas com Colin McRae: “Estou imensamente feliz por fazer parte desta grande família. Quanto a nós, acho que deveríamos ter ganho mais dois ou três campeonatos mundiais, se tivéssemos tido um pouco mais de sorte, mas estou contente com o que conseguimos. Com o Colin (McRae) tivemos grandes batalhas que fosse com a Subaru, Ford e Citroën, ele foi o piloto com quem passei a maior parte da minha carreira. As pessoas pensam que não éramos muito amigos, mas enganam-se pois na verdade ele era o meu amigo mais próximo no campeonato”.