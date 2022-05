WRC, Carlos Barbosa: “Rali de Portugal foi um grande sucesso” | AutoSport

Em declarações à Agência Lusa, Carlos Barbosa é de opinião que o Vodafone Rally de Portugal “foi um grande sucesso”, destacando que “Foi um rali muito bem conseguido, com uma massiva presença de público, talvez dos anos com mais gente e sempre muito bem colocada. Não posso estar mais satisfeito como tudo correu. Foi um grande sucesso”, disse Carlos Barbosa à agência Lusa, referindo ainda que foi importante a luta até ao derradeiro troço pela vitória “o sucesso desportivo de uma prova com emoção na classificação até à última especial. É um justo prémio para os espectadores”, disse, depois de a edição de 2021 ter sido condicionada pela pandemia de covid-19: “Vi na cara das pessoas essa alegria de podermos desfrutar, de novo, por completo, do rali. Foi uma grande festa para as famílias. Mantivemos o compromisso de levar este grande evento às regiões do interior do nosso país, contribuindo, também, para um retorno financeiro para estas zonas, muitas vezes esquecidas pelo nosso governo”, apontou Carlos Barbosa.