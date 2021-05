WRC, Carlos Barbosa: “Esperamos que quem for ao Rali de Portugal seja suficientemente consciente” | AutoSport

O Rali de Portugal vai ser a primeira prova do WRC 2021 oficialmente, com autorização para ter público a assistir. Como se sabe, é um enorme risco que se corre, numa altura em que a pandemia está controlada em Portugal, mas que exemplos recentes deixam claro que tudo pode mudar muito rapidamente e o pior que pode acontecer é a prova portuguesa do Mundial de Ralis ser conotada com eventual crescimento de números da pandemia.

Isso é o que menos se deseja, e como refere Carlos Barbosa, Presidente do ACP, isso está nas mãos dos adeptos, que têm de saber tomar conta de si próprios e que mais uma vez o Rali de Portugal mostre ao mundo que é o melhor em tudo: “O último ano foi complicado, pois como sabem o último Rali de Portugal foi em 2019, em 2020 como sabem não houve Rali de Portugal devido à situação pandémica do país, regressamos este ano depois de muitos trabalhos e muitas conversas com a Direção Geral de Saúde, para que fosse possível ter este rali com todas as condições sanitárias, para que não houvesse qualquer espécie de contactos pandémicos durante o Rali de Portugal, e portanto só podemos estar satisfeitos, a GNR vai aqui ter um papel importantíssimo para controlar as zonas a que o público pode aceder no que diz respeito às diretivas da DGS.

Portanto estou muito esperançado que corra bem e só espero que o público tenha uma palavra a dizer neste Rali de Portugal” começou por dizer Carlos Barbosa, que deixa uma mensagem de confiança os adeptos: “Como sabem no Rali de Portugal de 2019 ganhámos um prémio de sustentabilidade, foi o rali mais limpo desse ano. Este ano o que queremos é que as pessoas cumpram as regras da DGS que mantenham a distância entre elas, que usem a máscara, porque não queremos amanhã ser responsáveis por um crescimento dos números da pandemia, que possa acontecer, e cujo foco seja o Rali de Portugal. Esperamos que as pessoas que forem ao Rali de Portugal sejam suficientemente conscientes, para poder seguir as regras da DGS, e cumprir as regras que a GNR lhes vai transmitir…”, disse.