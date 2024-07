WRC, Carlos Barbosa: “Confirma-se a relevância do Vodafone Rally de Portugal”

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) confirmou o Vodafone Rally de Portugal no calendário de 2025 do Campeonato do Mundo FIA de Ralis (WRC). Organizado pelo Automóvel Club de Portugal, o rali acontecerá de 15 a 18 de maio, sendo a quinta etapa de uma temporada que contará com 14 ralis, incluindo novas etapas nas Ilhas Canárias, Paraguai e Arábia Saudita.

“Mais uma vez se confirma a relevância do Vodafone Rally de Portugal no Campeonato do Mundo de Ralis. É, sem dúvida, um dos ralis mais emblemáticos do WRC, com mais paixão do público e troços únicos, disputado em duas grandes regiões do País e também a união da vontade que temos em manter o rally em Portugal e que é, também, a dos municípios e das populações que a prova atravessa”, reagiu Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal. Recorde-se que o Vodafone Rally de Portugal tem também lugar confirmado no WRC 2026, através do contrato assinado com o promotor do campeonato durante a prova deste ano.

O Campeonato do Mundo FIA de Ralis (WRC) de 2025 terá o maior calendário desde 2008, começando com o tradicional arranque em Monte Carlo no final de janeiro. O campeonato passará por África, Ásia, Europa e América do Sul, encerrando na Arábia Saudita em novembro.

As três primeiras provas serão semelhantes a 2024, com o Rali da Suécia em fevereiro e o Safari Rali do Quénia em março. As Ilhas Canárias, estreantes no WRC, receberão o campeonato pela primeira vez. O Vodafone Rally de Portugal ocorrerá em maio, seguido pelo retorno à Sardenha e o EKO Acrópole Rali da Grécia em junho.

O calendário inclui o retorno do Rali da Europa Central e estreias no Paraguai e no Rally Chile Bio Bío. A temporada termina com o retorno ao Japão e a estreia na Arábia Saudita, com cada dia apresentando terrenos distintos.