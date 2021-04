WRC, Campeonato após Rali da Croácia (3/12)

Sébastien Ogier é o novo líder do Mundial de Ralis. com duas vitórias em três provas, o francês está de regresso ao topo de um campeonato, em que o anterior líder, Kalle Rovanpera, deu uma queda de primeiro para quinto. O que não é dramático, porque vem aí a primeira prova de terra do ano, o Rali de Portugal: adivinhem que vai ter uma excelente ordem na estrada? Precisamente Kalle Rovanpera. Entre os pilotos com capacidade para rodar mais à frente num rali inteiro, o jovem finlandês pode, perfeitamente, ter um boa prestação na prova portuguesa devido a esse facto.