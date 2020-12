WRC: Campeonato ainda está ‘para’ Evans, mas está tudo em aberto

Terminado que está o primeiro dia de rali, as coisas continuam ‘encaminhadas’ para Elfyn Evans, sendo que este dia serviu para tirar de ‘cena’ Thierry Neuville, que abandonou. Volta amanhã, mas está tão atrasado que agora só poderá ajudar a sua equipa nos Construtores, que para já está a sorrir à Hyundai, que está ‘virtualmente’ ainda mais na frente da Toyota.

Quanto ao título de Pilotos, está tudo em aberto pois Ogier é terceiro a 12.0s da frente quando faltam dois dias de prova. Evans é quarto a 17.1s, mas tem Tanak a 0.6s. Tendo em conta que Neuville já se atrasou, Evans tem menos um piloto com que se preocupar, mas sem contar com os pontos da PowerStage, como as coisas estão bastaria (o que não é pouco) que Ogier passasse para a frente do rali, se Evans se mantém em quarto já só ficaria um ponto na frente de Ogier e tudo se decidiria na PowerStage. Como se sabe, os troços de amanhã estão cheios de neve pelo que muita coisa pode mudar. Pode confirmar as diversas possibilidades somando os valores das potenciais posições. Veja em baixo.