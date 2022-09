WRC: calendário do WRC 2023 ganha forma… | AutoSport

O calendário do Mundial de Ralis de 2023 começa a ganhar forma, ainda que só o Conselho Mundial da FIA, que se realiza em outubro, irá definir oficialmente a questão. Depois de já se ter ficado a saber com o Rali de Monte Carlo de 2023 se realiza de 19 a 22 de janeiro, de modo a bater certo com a comemoração dos 50 anos do Mundial de Ralis que arrancaram a 19 de janeiro de 1973 em Monte Carlo, agora foi a vez do Rali da Suécia anunciar a sua data, 9 e 12 de fevereiro. Isto deixa espaço para o regresso do Rali do México em março, tal como já foi escrito várias vezes, mas tal como todos os outros, carecem ainda de confirmação oficial. O México deve manter-se no WRC até que o Promotor consiga, finalmente rumar aos EUA. O AutoSport sabe que o Promotor anda a tentar conseguir organizar um evento nos EUA. O WRC visitou pela última vez os EUA em 1988, com o Rally Olympus, no estado de Washington, e o Promotor trabalha para organizar um evento de demonstração nos EUA na tentativa de assegurar uma ronda do campeonato na região.

Enquanto isso não sucede, o México aproveita para ser a única prova do WRC a norte no continente americano.

Com esta data, a prova sueca liberta mais tempo para o Rali do México em março.

Aliás, esta questão das datas é importante e esse tem sido o principal ‘qui pro quo’ entre o promotor e as organizações. Por exemplo o Rali de Portugal ainda não sabe exatamente que data vai ter…