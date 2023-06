WRC: calendário de 2024 ainda com várias dúvidas | AutoSport

O calendário de 2024 do WRC está a ganhar forma e se o Promotor mantiver o seu plano, a proposta de calendário a ser ratificado, provavelmente após as férias, terá 14 ralis, devendo a Arábia Saudita ser a grande novidade. A prova saudita chegou a estar prevista para 2023, mas o Conselho Mundial da FIA travou a questão, exigindo que a prova desse garantias de qualidade, e daí só poder entrar em 2024, ainda que para já não se saiba muito do evento.

O calendário de 2024 deve começar com o Rali de Monte Carlo e Suécia. Portugal vai realizar-se sensivelmente na mesma altura que este ano, mas ainda não há uma data oficial. Mantém-se a Acrópole, Quénia, Rali da Europa Central, Sardenha e Chile, todos têm contratos para 2024. Finlândia e Japão também se deverão manter no calendário, mas ainda não têm ‘papel’ assinado.

A Letónia substituiu a Estónia, ficando por saber o que sucede à Croácia e ao México, sendo que a prova de asfalto dos balcãs ainda não tem acordo e o México depende do que o WRC acordar com os EUA. Há a possibilidade da prova norte-americana entrar já para o ano, mas neste momento isso está longe de estar garantido. A Irlanda do Norte e Argentina também estão a tentar uma vaga, mas os primeiros continuam sem conseguir garantias do governo central ou do Turismo local e a Argentina tem como concorrentes o Chile, México, e provavelmente os EUA, caso a sua prova se afirme. Como é lógico, a preferência do Promotor são os EUA, que por motivos óbvios terá prioridade face às outras provas, mas tudo pode acontecer, pois a prova norte-americana continua a estar longe da concretização.