WRC: Calendário com 14 provas, pela 1ª vez desde 2019, e 3 novidades…

O Calendário do WRC 2025 está pronto e pouco falta mais do que ser chancelado pelo Conselho Mundial da FIA. A competição terá 14 provas e o anúncio está previsto ainda para este mês de julho.

Pela primeira vez desde 2019, o WRC terá mais de 13 provas, e as novidades são fortes: Rali das Canárias (Espanha) Rali da Arábia Saudita e Rali do Paraguai.

Três novidades absolutas para o WRC, duas delas em termos de Países, pois Espanha recebe o WRC desde 1991, através da Catalunha.

A apresentação do calendário às equipas já teve lugar, ainda há detalhes para afinar, por exemplo, quanto à logística, mas o essencial está decidido.

Quanto aos novos destinos, o Paraguai conseguiu aproveitar o momento menos bom em termos políticos da Argentina, que tem bem mais razão de ser no WRC, apesar de ser sempre bom uma nova prova, pois mostra que a competição continua a ser interessante para novos Países, e no Paraguai há grande entusiasmo pelo rali no país. No calendário, deverá haver um ‘back to back’ com o Rali do Chile de modo a facilitar a logística e a poupar nos custos de um regresso à Europa.

Quanto ao Rali das Canárias, a data ainda está a ser definida, e a dúvida subsiste ainda entre os ralis de asfalto da Croácia ou Europa Central em 2026. Em 2025 tudo indica que a Croácia fica de fora.

Portanto, a competição mantém os eventos clássicos como Monte Carlo, Suécia, Portugal, Sardenha, Finlândia e Acrópole. A Grécia renovou recentemente até 2027 com nova data em junho.

Para lá dos três já referidos, Arábia Saudita, Paraguai e Chile, haverá ainda mais dois eventos fora da Europa, o Rali Safari no Quénia e o rali do Japão.